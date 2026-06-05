Бутел поставува камери на детски игралишта за да спречи вандализам

05/06/2026 12:32

Општина Бутел започнува со поставување на видео надзор на сите јавни површини, детски игралишта и спортско-рекреативни центри, со цел да се спречи натамошното уништување на урбаната опрема, информираше градоначалникот Дарко Костовски.

Локалните власти се одлучија на овој чекор по зачестените појави на вандализам, каде новоизградените содржини за најмладите и за рекреативците редовно се на мета на несовесни граѓани.

„Изминатиот период сведоци сме на уништување на јавните површини, детските игралишта, спортско рекреативните центри, како и парковите. Се обидовме да ја заштитиме урбаната опрема особено детските игралишта, спортските терени но по сите напори уништувањето продолжива. Дел од терените не траат ниту два месеци, се кршат детските реквизити, обрачите на спортските игралишта, се крши буквално целата урбана опрема“, вели Костовски.

„За таа цел со поставување на видео-надзорот, снимените докази да се користат за евентуална судска кривична или прекршочна постапка со цел да имаме намалување на девијантните појави во нашата општината.

Апелирам да си го чуваме општинскиот имот. Нашите деца и граѓаните на општина Бутел да имаат безбедни и современи услови за рекреирање и забава“, додава Костовски.

Поврзани содржини

Во седум општини ќе се зајакнуваат комуналните претпријатија во следните пет години
Летото никако да дојде – и следните денови ред дожд, ред грмотевици
Рокас како и Кошта: Уставните измени се услов за пат напред
Учениците од ООУ „Дане Крапчев“ со највисоко општинско признание за освоеното второ место на FIRST LEGO League
Дали постои дил меѓу Мицкоски и „Пуцко петрол“ за случајот „Мазут“, прашува СДСМ
Вчера избувнал пожар под Железничката станица во Скопје – горело насобрано ѓубре
БРТ откочен – ќе се развива велосипедската инфраструктура
Сo помош на Светска банка рехабилитирани 103 км локални патишта – следува подобрување на хигиената

Најчитани