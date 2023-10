Бура ја зафати Германија – најсилна во последните 20 години

Делови од Германија беа зафатени од силно невреме, а надлежните служби предупредуваат дека состојбата вечерва ќе биде уште полоша.

Бурниот ветер во петокот стигна до Шлезвиг-Холштајн, додека во тој северен регион на земјата се очекуваат ветрови со урагански сили. Беа упатени голем број предупредувања до населението.

„Во Шлезвиг-Холштајн на хоризонтот е една од најлошите бури во последните 20 години, што ќе се случи ноќта меѓу петок и сабота. Не излегувајте од домовите и грижете се за вашите миленици“, велат метеоролозите, според списание Феникс.

„Преместувајте ги личните вредни предмети на повисоките делови од зградата. Исклучете ја електричната енергија и греењето во ранливите области. Постои ризик од електричен удар дури и со кондензација. Исто така, треба да избегнувате водни тела во регион каде што може да се појават поплави, како плимни бранови може да се формира таму“, предупредуваат градските власти.

Метеорологот Бјорн Александер посочува дека особено на Северното и Балтичкото море постои опасност од налети на ветрови со брзина од околу 100 км/ч, а не ја исклучува и можноста од урагани над 120 км/ч.

“Еден од најсилните бранови на бура во повеќе од 20 години се подготвува за ноќта од петок кон сабота. Ова е апсолутно невообичаено за Балтичкото Море. Опасната ситуација останува многу напната до сабота околу пладне”, рече метеорологот.

This #weather map shows the precipitation accumulated over 24 hours for #Germany for tomorrow. For #Cologne 11.3 mm/24h are expected for 21.10.23. pic.twitter.com/ZeDr3wg4mL

