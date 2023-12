Бродот со навивачи на Вест Хем кои патуваа на дербито со Фулам се заби во мост

Бизарна сцена во пресрет на лондонското дерби меѓи Фулам и Вест Хем, откако традиционлано навивачите се упатија по Темза со брод на гостувањето кој се заби во мост.

Неверојатна увертира имаше малолетното лондонско дерби меѓу Фулам и Вест Хем, кое се одигра вчера, во кое гостинските навивачи влегоа во неволја.

Навивачите на Вест Хем доцнеа на натпреварот со градскиот ривал затоа што нивниот брод удри во мост на реката Темза. Бизарната сцена пред натпреварот беше предзнак за тоа што ќе се случи со Вест Хем на самиот натпревар.

Probably quite stressful trying to get West Ham fans to the game on time… another blow for Hammersmith bridge, but the chants are a bit special… (seems minor damage and hope all ok) pic.twitter.com/vt6zhoM97L

— Greg Jackson (@g__j) December 10, 2023