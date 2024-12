Британски стартап успеа да го здебели за 50 сантиметри мразот на дел од Арктикот

Длабоко во канадскиот Арктик, научниците храбро се борат на температури под нулата, со силни ветрови и снежни бури за да направат дупки низ морскиот мраз, да ја испумпаат морската вода и да ја замрзнат на површината. Група од британската нова компанија Real Ice е во заливот Кембриџ, мало крајбрежно село во Нунавут, за да се обиде да докаже дека може да расте и да го обнови арктичкиот морски мраз, пишува Си-ен-ен.

Нивната крајна цел е да го згуснат мразот на повеќе од 1.000.000 квадратни километри од Арктикот, област повеќе од двапати поголема од Калифорнија, со намера да го забават или дури и да го вратат летното губење на мразот. Со ова сакаат да придонесат за решавање на климатската криза предизвикана од човековата активност.

Некои арктички научници не го поддржуваат Real Ice

Станува збор за амбициозен план кој вклучува инсталирање на голема подводна завеса за заштита на ледените плочи и попрскување на ситни стаклени зрна за да се рефлектира сончевата светлина

. Некои арктички научници ги критикуваа методите на старт-ап Real Ice како недокажани, еколошки ризични и како одвраќање од соочувањето со главната причина за климатските промени, а тоа се фосилните горива.

Но, компанијата тврди дека нивниот проект е инспириран од природни процеси и претставува последна шанса да се заштити екосистемот што исчезнува, додека светот бавно реагира на климатските промени. Арктичкиот морски мраз исчезнува бидејќи луѓето продолжуваат да ја загреваат планетата со согорување на фосилни горива.

Од средината на 1980-тите, количината на густ, повеќегодишен мраз се намали за 95%. Преостанатиот мраз е млад и тенок, а некои научници предвидуваат дека Арктикот би можел да остане без летен мраз веќе околу 2030 година. Губењето на морскиот мраз е глобален проблем.

Неговата сјајна бела површина ја рефлектира сончевата енергија назад во вселената, а со тоа ја лади планетата. Кога мразот се топи, потемниот океан под него апсорбира повеќе од сончевите зраци. Ова создава маѓепсан круг. Глобалното затоплување е топење на мразот, а топењето на мразот го засилува глобалното затоплување.

Sea ice in the Arctic is melting at alarming rates. But what if it was possible to refreeze it? UK-based start-up Real Ice is developing a way to do so. pic.twitter.com/AlswYPW5hm

— CNN (@CNN) November 13, 2023