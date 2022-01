Борел го осуди насилството на демонстрациите во Брисел против здравствената ковид-пропусница

Високиот претставник на ЕУ за надворешна политика и безбедност Жозеп Борел, го осуди „безумното уништување и насилство“ на вчерашните демонстрациите против здравствената ковид-пропусница во Брисел на кои, меѓу другото, беше нападната и зградата на Европската унија.

Во порака на Твитер, Борел се заблагодари и на белгиската федерална полиција за нивните акции за совладување на насилните демонстранти.

Во Брисел вчера дојде до судири меѓу полицијата и демонстрантите против рестрикциите поврзани со пандемијата на Ковид-19 за време на протестите во кои учествуваа десетици илјади луѓе.

Судирите избија во близина на седиштето на Европската унија, кога полицијата употреби водени топови и солзавец за да ги потисне демонстрантите кои користеа камења и петарди.

Според властите, околу 50.000 луѓе прошетале низ главниот град на Белгија, а имало и учесници од неколку други европски земји. Вчерашните протести беа најмасовните во низата демонстрации во градот во последните месеци.

Полицијата соопшти дека се уапсени 70 лица, вклучително и десет за прекршоци како што се фрлање предмети и уништување имот.

Тројца полицајци и 12 демонстранти се хоспитализирани, но никој не е во животна опасност.

Large protest against vaccine passports and Covid restrictions in #Brussels, the capital of Belgium and the administrative center of the European Union.#Bruxelles#Brussel #Brussels #NonAuPassVaccinal pic.twitter.com/hSAMo07EoB

— Artinstantly (@Artinstantly75) January 23, 2022