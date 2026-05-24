Битолчанец (40) пречекал матурантка по забавата и не ѝ дозволувал да замине – ја спасил случаен минувач

24/05/2026 15:15
Фото: Б. Грданоски

Основното јавно обвинителство – Битола поведе постапка против 40-годишен битолчанец, за кого постои основано сомнение дека сторил кривично дело – „телесна повреда“ и „противправно лишување од слобода“.

– Осомничениот на 23 мај во раните утрински часови, противправно ја затворил, ја држел затворена и телесно ја повредил 18-годишната девојка со која биле во блиски лични односи. Додека оштетената се враќала од матурската прослава, ја пресретнал со автомобилот. Таа влегла внатре, по што осомничениот почнал да вози, ѝ го зел мобилниот телефон и не ѝ дозволувал да замине. Оштетената го молела да ја пушти да излезе и кога запреле на една локација, се обидела да го напушти возилото. Но, осомничениот тргнал по неа и започнал да ја удира. Ја внел повторно во автомобилот и продолжил да ја удира и со тупаници, предизвикувајќи ѝ телесна повреда и крварење од носот. Девојката успеала да се ослободи и од случаен минувач да побара помош – информира Обвинителството.

Имајќи ја предвид опасноста од бегство, фактот дека осомничениот и претходно се јавувал како сторител на насилство и други кривични дела и  насилничкиот и контролирачки порив кон младата жртва, на што укажувал начинот на извршување на делото, јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Битола, доставил предлог за определување мерка – притвор. 

Поврзани содржини

Го натепал врсникот на синот со кој имале недоразбирање – ќе одговара кривично
Се качил на Водно и починал во летниковец – тажен крај за исчезнатиот скопјанец
Пет лица приведени по пријави за семејно насилство во последното деноноќие
Притвор од 30 дена за возачот на камион кој удри во патничко возило на скопската обиколница
И натаму се вози „лудо“, за едно деноноќие приведени 18 возачи, 12 возеле без дозвола
Предложен притвор за косовски државјанин за тешката сообраќајна несреќа на скопската обиколница
Познат идентитетот на сите жртви од сообраќајката на скопската обиколница
Во табла јајца спакувала дрога и му ја однесла на сопругот во затворот Идризово

Најчитани