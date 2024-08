Били Ајлиш со „Birds of a Feather“ ја најави Олимпијадата во Лос Анџелес во 2028

Париз/ Лос Анџелес – Били Ајлиш ја изведе на плажа на Лонг Бич во Лос Анџелес „Birds of a Feather“ , синоќа, за време на церемонијата на затворање на Олимпијадата во 2024 година во Париз, приклучувајќи се на американските ѕвезди Снуп Дог, Ред Хот Чили Пеперс, Дре и Х.Е.Р.

Облечена во официјалната поло облека на тимот на САД, на Ајлиш и се придружи нејзиниот брат и креативен партнер Финес за настапот, кој се одржа на караулата со поглед на океанот. Се разбира, настапот на Ајлиш доаѓа во пресрет на Олимпијадата во 2028 година, која треба да се одржи во нејзиниот роден град Лос Анџелес. Ајлиш потекнува од Хајленд Парк, населба на источната страна на градот.

Ајлиш неодамна го издаде својот трет студиски албум, „Hit Me Hard and Soft“, во мај. Иако таа не објави ниту еден синглот пред објавувањето на албумот, „Birds of a Feather“ стана јасен фаворит, добивајќи привлечност на стриминг и на топ листите пред нејзината сугестивна песна „Lunch“.

Ајлиш неодамна беше во промотивен виор по објавувањето на „Hit Me Hard and Soft“. Таа се подготвува да тргне на пат на нејзината меѓународна турнеја што започнува на 29 септември во Квебек, со три распродадени датуми во Медисон Сквер Гарден во Њујорк и на Форумот Киа во Лос Анџелес. Ајлиш треба да паузира во декември по нејзината северноамериканска турнеја пред да ја врати во февруари за низа датуми во Австралија и Европа. Таа, исто така, неодамна имаше редок дует со Charli XCX на ремиксот за „Guess“, што ја означи нејзината прва соработка по шест години.

Годинешните Олимписки игри имаа свој дел од моќта на музичките ѕвезди. На церемонијата на отворањето настапија Лејди Гага и Селин Дион, од кои втората одлично се врати во очите на јавноста по нејзината битка со синдромот на вкочанета личност за да даде моќна и емотивна изведба на „Hymne A L’Amour“ на Едит Пјаф. Како што се одвиваше Олимпијадата, Тејлор Свифт и Бијонсе во вид на реклами даваа поддршка на некои од спортистите. (Варајати)