Билетите за дебито на Меси во САД чинат дури 110.000 долари

Билетите за неговиот очекуван прв натпревар во петок за Интер Мајами во Лига купот се продаваат за 110.000 долари, според пребарувањето на веб-страницата за препродажба на билети „Вивид ситс“ (Vivid Seats). Тоа е една од најскапите цени на билетите што некогаш биле забележани за тим од МЛС.

Цените за некои седишта пораснаа откако фудбалската суперѕвезда официјално потпиша со тимот од фудбалската Мејџор лига (МЛС) во саботата, во договор кој се наведува дека вреди помеѓу 50 и 60 милиони долари годишно.

Сепак, има многу поевтини опции достапни за натпреварот во петок. Просечната цена е 487 долари, а некои навивачи патуваат речиси 700 милји за да го видат натпреварот против мексиканскиот тим Круз Азул, изјави портпаролот на „Вивид ситс“. Билетите за минатогодишниот натпревар од Лига купот помеѓу Интер Мајами и ФК Барселона чинеа околу половина од тоа.

Цените за дебито на Меси во МЛС на 20 август против Шарлот се во просек 288 долари, според „Вивид ситс“, што се зголеми за речиси 900 отсто од почетокот на јуни кога започнаа шпекулациите дека Меси доаѓа во САД. Цените на билетите за Интер Мајами, кој моментално е последен во поредокот, исто така скокнаа за околу 700 отсто од тогаш.

Lionel Messi was joined by his family at an Inter Miami welcome party in Fort Lauderdale, Florida https://t.co/8B7umdG8WQ pic.twitter.com/vkdPq558KH

— Reuters (@Reuters) July 17, 2023