БиХ повторно на сивата листа на „Манивал“ за спречување на перење пари

Босна и Херцеговина повторно се најде на сивата листа на Комитетот на експерти за евалуација на мерки за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (Moneyval), бидејќи не ги исполни реформите што беа побарани од неа.

Сараевскиот портал „Рапорт“ објави дека делегацијата на Министерството за безбедност на БиХ, која учествува на пленарниот состанок на Работната група за финансиска акција (ФАТФ), денеска во Париз беше официјално информирана за ова.

Претседателката на Советот на министри на БиХ, Борјана Кришо, исто така е информиран за сивата листа.

БиХ најверојатно ќе биде на сивата листа на „Манивал“ во следните две години, а на делегацијата на БиХ ѝ беа доставени 13 услови што земјата мора да ги исполни.

Клучно е усвојувањето на измените на Законот за меѓународна правна помош во кривичните предмети и Законот за конфискација и управување со имот стекнат со криминал.

Едно од спорните прашања на кои БиХ се обврза, но никогаш не го реши, е регистарот на вистински сопственици, кој беше клучен и за отстранување на недостатокот од извештајот на Комитетот на експерти за евалуација на мерките против перење пари и финансирање на тероризам.

Федерацијата на БиХ сè уште не го воспоставила тој регистар, додека Република Српска има регистар.

Ставањето на сивата листа од страна на „Манивал“ значи поскапи и побавни трансакции, потенцијално помалку инвестиции, како и поскапо задолжување на меѓународниот финансиски пазар.

БиХ претходно беше на сивата листа на „Манивал“ од 2015 до 2018 година.