Би-Би-Си Русија: Евакуација на дел од населението во Москва, се затвораат трговски центри, музеи…

Би-Би-Си Русија известува за евакуација на јавни згради во Москва додека платениците на Вагнер напредуваат кон главниот град на Русија.

Медиумот информира дека во Москва се евакуираат музеите во близина на Кремљ. Во последните неколку часа имаше извештаи за евакуација на Третјаковската галерија, музејот Пушкин и културниот центар ГЕС-2, додава Би-би-си. Во Москва наводно биле евакуирани и трговскиот центар Мега Белаја Дача и трговскиот центар Квартал.

Агенцијата NEXE објави видео на кое платеници на Вагнер уриваат барикади на улиците што водат кон Москва, а руската армија подготвува гнезда со митралези на јужниот влез на градот.

BREAKING:

The Wagner Group has smashed through the first road barriers on the way to Moscow pic.twitter.com/LdzVXjqy7L

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023