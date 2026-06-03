БГНЕС: Бугарија е во центарот на новата американска гасна шема за Балканот

Бугарија е во центарот на новата американска гасна шема за Балканот, во која амбасадорката на САД во Грција, Кимберли Гилфојл, игра клучна улога. Се смета дека се подготвува 20-годишен договор за испораки на течен природен гас, во кој учествуваат американскиот Venture Global, грчкиот Atlantic SEE LNG Trade и бугарскиот државен снабдувач „Булгаргаз“, велат информирани извори.

Претставници на американската администрација и бугарските власти вршат сериозен притисок за вклучување на „Булгаргаз“ во проектот, тврдат запознаените. Гилфојл активно лобира за финализирање на договори. Посетите на Софија даваат дополнителна тежина на овие тврдења. На 1 април 2026 година таа имаше одделни средби со бугарската претседателка Илијана Јотова и српскиот премиер Андреј Ѓуров. Разговорите со премиерот ги опфатија Вертикалниот гасен коридор, а со Јотова енергетската диверзификациј, пристапот до грчките терминали за течен природен гас, Коридорот број 8, врските Север-Југ, одбраната, иновациите и високите технологии.

На 29 мај, Гилфојл го оствари своето второ патување во Софија, овој пат заедно со поранешниот градоначалник на Њујорк, Руди Џулијани. Разговорите со Јотова беа насочени кон „можностите за развој на заеднички енергетски приоритети“. Гилфојл следниот ден нагласи дека под водство на претседателот Доналд Трамп, САД работат со Грција, Бугарија и други партнери во регионот за заедничка визија за енергетска безбедност по линиите на Вертикалниот гасен коридор.

Предложената шема предвидува Venture Global да продава течен природен гас на Атлантик. После тоа, грчката компанија треба да го препродаде на „Булгаргаз“ според 20-годишен договор, кој ќе започне во 2030 година. Ова е предвидено во прелиминарниот договор постигнат во март. Атлантик е заеднички проект на грчкиот градежен концерн Актор и гасната компанија ДЕПА Комерцијал од 2024 година. Venture Global и Атлантик најавуваа склучување на комерцијален договор во ноември 2025 година.

Проектот е вклучен во американската стратегија за развој на таканаречениот „Вертикален гасен коридор“. Вашингтон има за цел поголеми количини американски течен гас да стигнат до Југоисточна Европа преку грчките терминали и регионалната гасна мрежа поврзана со нив. Процесот е координиран од Министерството за енергетика на САД и други агенции. Дел од него вклучуваше и дискусии за инвестиции во грчки терминали за регазификација, како и во инфраструктура, потребна на државните купувачи.

Сличен договор би бил значаен успех за Venture Global, чии контакти со администрацијата на Доналд Трамп предизвикуваат зголемен интерес. Пред декември 2025 година британски „Гардијан“ објави дека коосновачите на компанијата, Мајкл Сабел и Роберт Пендер, купиле над еден милион нејзини акции за близу 12 милиони долари по средбата со претседателот Трамп. Неколку месеци подоцна, американскиот секретар за енергетика Крис Рајт му издаде на Venture Global извозна лиценца поврзана со проектот за терминалот CP2 LNG во Камерон Париш, Луизијана. Последователно, сенаторите од Демократската партија, Крис Ван Холен, Џеф Меркли и Рон Вајден, се обидоа да проверат дали постои врска помеѓу купувањето акции и издавањето на лиценцата.

Енергетската дипломатија е највидливата насока во работата на Гилфојл. Во Тирана беше потпишан договор од 6 милијарди долари помеѓу албанскиот Албгаз, американскиот Венчр Глобал и грчката Актор ЛНГ САД за развој на Енергетски центар во Валона и испораки на американски течен природен гас за период од 20 години. Гилфојл присуствуваше на церемонијата и го презентираше проектот како чекор кон поповрзан, побезбеден и попросперитетен регион.

Според неа, кога САД, Албанија и Грција работат заедно, регионот станува поповрзан, побезбеден и попросперитетен. Договорот предвидува изградба на инфраструктура во Валона за увоз на американски течен природен гас и за негова регазификација со цел снабдување на Јужна Европа.

Таа како американски претставник во Грција всушност дејствува како регионален енергетски брокер. Улогата на Атина е клучна. Грчките терминали за течен природен гас и гасната инфраструктура се влезна точка за американскиот гас во Југоисточна Европа. Бугарија има директно место во оваа шема преку пристапот до грчките терминали и учеството во Вертикалниот гасен коридор, кој ги поврзува Грција, Бугарија, Романија, Унгарија, Словачка, Украина и Молдавија.

Воената димензија е исто така од суштинско значење. Грција и САД разговараат за обновување на Договорот за меѓусебна одбранбена соработка, кој е основа за американското воено присуство и пристап до клучната инфраструктура во земјата. Атина се стреми да ја зајакне својата улога како стабилен сојузник на Вашингтон и фактор за безбедност во Источниот Медитеран во време кога воените сили во Украина и Блискиот Исток го менуваат балансот во регионот.

Подготовката за нова рунда стратешки дијалог меѓу Атина и Вашингтон вклучува енергија, превоз, инвестиции, одбрана и безбедност. Се дискутира и за посетата на Доналд Трамп на Грција, веројатно околу самитот на НАТО во Турција. Слична посета би имала силна политичка симболика и би ја потврдила улогата на Грција како важен партнер на САД во регионот.

Откако ја презеде функцијата, Гилфојл се фокусираше на енергетската соработка, американските проекти за течен природен гас, военото партнерство во рамките на НАТО и ограничувањето на руското и кинеското влијание во регионот. Во оваа смисла, тој дејствува не само како дипломат, туку како политички претставник на пошироката американска стратегија, во која енергетската безбедност, воената инфраструктура и геополитичкото влијание се тесно поврзани.

Значењето на Гилфојл треба да се оценува не толку преку неговата лична биографија, туку преку улогата што САД ја имаа во Грција. Денес, Атина се наметнува како една од главните американски потпорни точки во Источниот Медитеран и на Балканот, а американскиот претставник таму е меѓу клучните фигури за реализација на оваа политика.

Север-Југ повеќе не е доволен: зошто на Бугарија ѝ е потребна хоризонтална стратегија?

Во последните години, Бугарија ги концентрираше своите напори на развој на енергетски коридори по должината на оската Север-Југ. Интерконекториte со Грција и Србија, како и учеството во регионални гасни проекти, ја зајакнуваат улогата на земјата во енергетската архитектура на Југоисточна Европа. Сепак, овој модел не мора да биде единствената стратешка насока за Софија.

Балканот влезе во период на сериозно преуредување на енергетските текови. Грција успешно се етаблира како регионален енергетски центар преку своите терминали за течен природен гас и нови гасни врски со соседните земји. Проектот за поврзување на Србија со грчкиот гасен систем преку Северна Македонија е демонстративен, што во иднина може да ја намали важноста на Бугарија како транзитна земја.Ова не значи дека Бугарија треба да се спротивстави на соодветна иницијатива. Но, тоа значи дека страната мора да има своја визија и свои проекти. Ако Софија се потпира исклучиво на коридорот Север-Југ, таа ризикува постепено да се претвори во елемент на странска стратегија, наместо во нејзин креатор.

Затоа Бугарија треба да започне со развој на енергетска поврзаност по должината на оската Исток-Запад. На долгорочен план, ова значи изградба на поблиска инфраструктурна врска со Северна Македонија и барање можности за стигнување до албанските пристаништа и енергетски проекти на Јадранското Море. Сличен коридор би обезбедил дополнителни правци за испорака на енергетски превозници, би го проширил пристапот до пазарите на Западен Балкан и би ја зајакнал стратешката позиција на Бугарија во регионот.

Енергетските правци не само економија, туку и геополитика. Државите што градат инфраструктура, исто така, создаваат политичко влијание. Токму затоа Бугарија треба да излезе од улогата на пасивен набљудувач и да почне да предлага свои регионални иницијативи.Денес, коридорот Север-Југ е неопходен и корисен. Но, иднината на бугарската енергетска политика бара и втора насока – Исток-Запад. Само такa може да биде независен фактор во енергетската и геополитичката карта на Балканот. (БГНЕС)