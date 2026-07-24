Бела пена се влева по Лепенец во Вардар – Ѓорѓиевски најави санкции

Необична пенлива супстанца го покри вливот на реката Лепенец во реката Вардар, во Скопје.

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски излезе на терен со инспекциски служби и посочи дека иако ова е во ингеренции на Министерството за животна средина, тие земале мостри и ќе испитаат кој е загадувачот.

Тој вели дека вакви испади и неодоговрно однесување имало и порано, но овојпат ќе има постапување.

Покрај вливот на реката Лепенец има повеќе фирми , а нејзинот течение оди од територијата на Косово