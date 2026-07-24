Бела пена се влева по Лепенец во Вардар – Ѓорѓиевски најави санкции

24/07/2026 15:32

Необична пенлива супстанца го покри вливот на реката Лепенец во реката Вардар, во Скопје.

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски излезе на терен со инспекциски служби и посочи дека иако ова е во ингеренции на Министерството за животна средина, тие земале мостри и ќе испитаат кој е загадувачот.

Тој вели дека вакви испади и неодоговрно однесување имало и порано, но овојпат ќе има постапување.

Покрај вливот на реката Лепенец има повеќе фирми , а нејзинот течение оди од територијата на Косово

Поврзани содржини

Владата позајмила 7 милиони евра од М-НАВ
Утре бесплатен панорамски разглед на Скопје по повод годишнината од катастрофалниот земјотрес
Македонскиот рубин ќе се промовира и преку Центар за промоција на геонаследството
„Пошта“ проработи по три дена прекин, ги изнервирал Апасиев
Во ЈЗУ во Гостивар прегледани 197 пациенти кои првпат побарале лекарска помош
Водата во Валандово повторно може да се користи
Среде лето на Шар Планина падна снег
В понеделник наутро штрајкуваат грчките цариници на Богородица, Дојран и Меџитлија

Најчитани