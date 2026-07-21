Банките во еврозоната ги заоструваат условите за кредитирање

Банките во еврозоната ги заострија условите за кредитирање во вториот квартал, во услови на зголемена геополитичка нестабилност, и сигнализираа зголемена чувствителност на ризик во летните месеци, покажа денес кварталниот извештај на Европската централна банка (ЕЦБ).

Побарувачката на компаниите за кредити малку се зајакна во периодот април-јуни, но кредиторите отфрлија поголем дел од апликациите во сите категории на кредити, покажа анкетата на ЕЦБ на 159 од најголемите банки во еврозоната.

Стандардите за кредитирање беа заострени за компаниите во повеќето сектори, како што се автомобилската индустрија и големите индустриски потрошувачи на енергија, соопштија банките.

Резултатите од анкетата се во голема мера во согласност со долгогодишниот став на ЕЦБ дека војната во Иран би влијаела врз економскиот раст, бидејќи еврозоната е голем увозник на енергија, а порастот на цените на нафтата ја намалува потрошувачката и ги еродира приходите во производствениот сектор.

Главните фактори зад заострувањето на условите за кредитирање повторно беа „перцепираните ризици за економските перспективи и помалата толеранција на ризик на банките“, се вели во извештајот на ЕЦБ, забележувајќи дека банките продолжуваат внимателно да ги следат ризиците поврзани со геополитичките случувања и состојбата на енергетскиот пазар.

Се очекува кредитните услови дополнително да се заострат во третиот квартал, предвидуваат банките, во сите категории на кредити.

Побарувачката за станбени кредити значително ослабе во вториот квартал, а банките очекуваат понатамошно слабеење во летните месеци, додаде ЕЦБ.