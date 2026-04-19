Баерн ја обезбеди титулата во Бундеслигата четири кола пред крајот

19/04/2026 19:45

Баерн ја обезбеди титулата во германското првенство оваа сезона на четири кола до крајот. Тимот на Винсент Компани го победи Штутгарт со пресврт од 4-2 во 30-то коло, со што стигна до недостижни 15 бода предност пред Борусија Дортмунд, предводена од хрватскиот тренер Нико Ковач.

Затоа, неговата Борусија е во одлична позиција да го освои второто место и да обезбеди место во Лигата на шампионите следната сезона. Хари Кејн, Алфонсо Дејвис, Николас Џексон и Рафаел Гереиро постигнаа голови за Баерн во натпреварот против Штутгарт. Крис Фирих и Чема Андрес постигнаа голови за Штутгарт.

Баерн со тоа освои 13 од последните 14 германски првенства. Нивната серија беше прекината пред две години од Баер Леверкузен, а започна во 2013 година, откако Борусија Дортмунд освои две шампионски титули по ред. Ова е 35-та титула на Баерн во историјата на Бундеслигата.

Германскиот шампион сега се свртува кон натпреварувањето во Лигата на шампионите и Купот на Германија, надевајќи се дека ќе ја освојат тројната круна оваа сезона. Баер Леверкузен ги чека во полуфиналето на Купот, а во полуфиналето на Лигата на шампионите ќе играат против актуелниот европски шампион, ПСЖ.

Поврзани содржини

Најчитани