Баерн ја обезбеди титулата во Бундеслигата четири кола пред крајот
Баерн ја обезбеди титулата во германското првенство оваа сезона на четири кола до крајот. Тимот на Винсент Компани го победи Штутгарт со пресврт од 4-2 во 30-то коло, со што стигна до недостижни 15 бода предност пред Борусија Дортмунд, предводена од хрватскиот тренер Нико Ковач.
Затоа, неговата Борусија е во одлична позиција да го освои второто место и да обезбеди место во Лигата на шампионите следната сезона. Хари Кејн, Алфонсо Дејвис, Николас Џексон и Рафаел Гереиро постигнаа голови за Баерн во натпреварот против Штутгарт. Крис Фирих и Чема Андрес постигнаа голови за Штутгарт.
Баерн со тоа освои 13 од последните 14 германски првенства. Нивната серија беше прекината пред две години од Баер Леверкузен, а започна во 2013 година, откако Борусија Дортмунд освои две шампионски титули по ред. Ова е 35-та титула на Баерн во историјата на Бундеслигата.
Германскиот шампион сега се свртува кон натпреварувањето во Лигата на шампионите и Купот на Германија, надевајќи се дека ќе ја освојат тројната круна оваа сезона. Баер Леверкузен ги чека во полуфиналето на Купот, а во полуфиналето на Лигата на шампионите ќе играат против актуелниот европски шампион, ПСЖ.