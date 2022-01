Австралиски тенисер игра, а може е позитивен на корона, никој не го тестира

Австралискиот тенисер Бернард Томиќ, кој има босански корени, изгуби од Русинот Роман Сафиулин во првото коло од квалификациите за Австралија опен, а во текот на последниот меќ рече дека се чувствува лошо и дека мисли оти е заразен со корона вирусот.

Тој вели дека неговата здравствена состојба не може да се провери затоа што нема тестови.

„Сигурен сум дека ќе бидам позитивен на корона вирус во следните два дена, тоа ти велам…“, вели Томиќ и продолжува:

„Не можам да верувам дека ник не тестира и дека на играчите им се дозволува да излезат на терен со брз антигенски тест направени во нивните соби. Нема официјално ПЦР тестирање3.

Not sure if Tomic is blaming his physical difficulties on potential Covid, but he just complained to the umpire during the changeover that #AusOpen is relying on rapid antigen tests rather than PCR tests.

Tomic trails Safiullin 1-6, 1-2.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 11, 2022