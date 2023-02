По повеќе децении, таму од 40-тите години на минатиот век, Аргентина повторно го има најголемиот стадион во Јужна Америка. Во неделата Ривер Плата го одигра првиот лигашки натпревар годинава на домашен терен против Аргентинос Јуниорс и отвори нови трибини.

Во името на ривалот има симболика бидејќи тоа е клубот во кој кариерата ја започна легендарниот Диего Марадона, кој подоцна настапуваше за Бока Јуниорс, најголемиот и најомразен ривал на Ривер.

Ривер победи со 2:1, а на познатиот Монументал се собраа 83.196 гледачи. Во моментов ниту еден стадион во Јужна Америка нема поголем капацитет. Вториот по големина стадион во Јужна Америка е во Лима, и таму се вика Монументал, изграден е во 2000 година и собира 80.000 гледачи. Тоа е дом на перуанскиот гигант Универзитерио.

Дури трета е познатата бразилска Маракана, која по целосното реновирање за СП 2014 година прима нешто помалку од 79 илјади гледачи, а некогаш можеше да собере и повеќе од 200 илјади.

Ривер го искористи натпреварот со Јуниорс за да ја одбележи титулата на Аргентина во Светскиот куп и да го прослави враќањето на својот познат стадион по завршувањето на најголемиот дел од реновирањето и проширувањето на капацитетот.

Стадионот дополнително е вкопан, исфрлена е атлетската патека, трибините се спуштени на тревникот и веќе нема жичена ограда. Се гради уште една трибина и кога ќе биде готова стадионот ќе има меѓу 84 и 85 илјади седишта, пренесе Дневник.хр.

Пред почетокот на последното реновирање, стадионот имаше околу 72.000 седишта. Реновирани се приодите до стадионот, медиумските инсталации и прес-станиците, тунелот низ кој излегуваат играчите и секако тревникот. Изградени се и нови деловни простории, ресторани и барови.

Добар дел од трошоците за реновирање на стадионот, вкупно околу 45 милиони евра, Ривер ги покри од заработката од трансферот на најдобриот млад играч на Мундијалот во Катар, Енцо Фернандез, кој од Бенфика се пресели во Челзи за 121 милиони евра.

Лавовскиот дел го доби аргентинскиот гигант, тој се пресметува меѓу 35 и 40 милиони евра. Пред да се пресели во Бенфика, Фернандез играше за Ривер, всушност тој е дете на Ривер бидејќи од својата петта година е во клубот од Белграно, едно од предградијата на Буенос Аирес.

Монументал беше целосно исполнет, а атмосферата беше, во најмала рака, фантастична.

🇦🇷 Assim ficou o ‘novo’ Monumental de Núñez, que será reinaugurado hoje pelo River Plate.

Simplesmente o estádio com maior capacidade de público na América do Sul: 83.196 lugares. E com distância de 4 metros da torcida para o gramado.

LOUCURA. 🤯🏟️pic.twitter.com/vhoUcePaM1

— Tiro de Canto (@tirodicanto) February 12, 2023