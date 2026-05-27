Андоновски: Оптимистичко сценарио е укинување на роаминг со ЕУ од 1 јануари 2027

Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски во однос на најавите за укинување на роамингот на ЕУ со Западен Балкан, вели дека тоа не зависи од нас, туку од ЕУ, а оптимистичко сценарио тоа да се случи би можело да биде 1 јануари 2027 година.

– Едно оптимистичко сценарио е дека до крајот на годината би ја имале оваа можност за нашите граѓани. Тоа сепак зависи од Европската Унија, рокот не зависи од нас, но би значело оптимистичко сценарио – роаминг од 1 јануари 2027 година, изјави Андоновски одговарајќи на новинарски прашања на настан посветен на конкурентноста, иновациите и дигиталната трансформација во земјите од Западен Балкан.

Тој потсети дека тоа е иницијатива на Европската Унија за намалување на трошоците за роаминг за граѓаните од Западен Балкан коишто ќе патуваат во Европската Унија и за граѓаните на Европската Унија коишто патуваат во земјите од Западен Балкан.

– И покрај дезинформациите дека сме биле исклучени, направивме сериозни напори и државата ги донесе, ја донесе потребната регулатива за да ги примени четирите директиви и регулативи на ЕУ и да овозможи бесплатен роаминг за граѓаните од Македонија кога ќе патуваат во Европската Унија. Законите, последната измена на Законот за електронски комуникации е испратена на Европската комисија на мислење, утврдена е на Влада и испратена. По позитивното мислење од страна на ЕУ, ќе биде донесена и во Собранието, истакна Андоновски.

Додаде дека во меѓувреме ЕУ започнува преговарачки процес, а од наша страна беше побарано номинирање на преговарачи во тој процес.

– Веќе ги номиниравме и очекувам дека прецизниот распоред на рокови ќе биде утврден од наредната недела, по состанокот во Тиват помеѓу ЕУ и Западен Балкан и ќе бидат дефинирани роковите што се на страната на Европската Унија. Што ќе содржи овој процес? Ќе содржи одобрување на законот, преговори, а потоа потпишување на договор налик на договорот за стабилизација и асоцијација од 2000-тата година, ЕУ со секоја држава поединечно од Западен Балкан, за постигнување на овој ефект. Ние сме подготвени кон тоа да влеземе веднаш, но роковите секако ќе зависат од Европската Унија. Едно оптимистичко сценарио е дека до крајот на годината би ја имале оваа можност за нашите граѓани, заклучи Андоновски.