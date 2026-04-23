Анчелоти го смета ПСЖ за прв кандидат за освојување на Лигата на шампионите

23/04/2026 13:09

Селекторот на бразилската репрезентација, Карло Анчелоти, откри кого смета за фаворит за освојување на Лигата на шампионите во сезоната 2025/26.

Во декември, тренерот го именуваше Реал Мадрид како водечки кандидат, но „Лос Бланкос“ беа елиминирани во четвртфиналето, губејќи со вкупен резултат 6:4 од Баерн Минхен.

-Велам, тоа ќе биде ПСЖ – го цитира Анчелоти „beIN Sports“.

Во полуфиналето на Лигата на шампионите, ПСЖ ќе се соочи со Баерн Минхен, додека Атлетико Мадрид ќе се соочи со Арсенал. 

Првите натпревари ќе се играат на 28 и 29 април, а реваншите на 5 и 6 мај.

