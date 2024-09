Американскиот пејач и актер Крис Кристоферсон почина на 88 години

Американскиот кантри пејач, текстописец и актер, Крис Кристоферсон, почина во саботата мирно во својот дом на Мауи, Хаваи. Семејството ова го соопшти во неделата (по локално време). Имаше 88 години.

Кристоферсон се сметаше за еден од најважните текстописци на сите времиња. Неговите песни се озвучени од стотици уметници, вклучувајќи ги и музичките легенди како Џенис Џоплин, Елвис Присли, Реј Чарлс и „Грејтфул дед“.

Кристоферсон го направи својот пробив како текстописец во 1970 година со „For the Good Times“, испеана од Реј Прајс. Истата година, неговата песна „Sunday Morning Coming Down“, за неговиот пријател и ментор Џони Кеш, стана хит број еден. Тој беше познат и по „Јас и Боби Мекги“, испеана од Џенис Џоплин. Кристоферсон подоцна се појави во филмот и телевизијата, играјќи улоги во „A Star is Born“ и „Pat Garrett and Billy the Kid“, меѓу другите.

Кристоферсон е роден на 22 јуни 1936 година во Браунсвил, Тексас. Со стипендија за високо надарени студенти и цел да стане писател, студираше на Универзитетот Оксфорд во Англија. Потоа се приклучи на американската војска, со која беше стациониран во Бад Кројзнах во Рајнланд-Пфалц, Германија, од 1962 до 1965 година. Назад во САД, Кристоферсон замина во Нешвил, каде набрзо ги прослави своите први успеси во кантри музиката.

Во моментот кога неговиот четврти албум Jesus Was a Capricorn се најде на врвот на кантри топ-листата во 1972 година, впечатливо згодниот Кристоферсон започна актерска кариера, првпат појавувајќи се во филмот на Денис Хопер „Последниот филм“. Понатамошни значајни филмови вклучуваат играње на одметникот Били Кид во „Пет Гарет и Били Кид“ (1973) на Сем Пекинпо, потоа со Елен Бурстин во филмот на Мартин Скорсезе „Алиса веќе не живее овде“ (1974) и со Берт Рејнолдс во спортската комедија-драма „Полутешка“ (1977). „„Ѕвездата е родена“ го зацврсти неговиот холивудски успех, но подоцна беше поткопан од „Вратата на рајот“ (1980), што пропадна на благајните.

Семејството на Кристоферсон на неговиот Инстаграм профил напиша: „Сите сме толку благословени што поминавме со него. Ви благодариме што го сакавте сите овие многу години и кога ќе видите виножито, знајте дека на сите ни се насмевнува“. Семејството не даде никакви информации за причината за смртта.