Америка ѝ се закани на Европа поради Босна и Херцеговина

Администрацијата на САД ги обвини европските земји дека се одговорни за фактот што сè уште не е избран нов висок претставник за Босна и Херцеговина, истовремено предупредувајќи дека ќе ги преиспита своите постапки во земјата како резултат на тоа.

Управниот одбор на Советот за спроведување на мирот во Босна и Херцеговина не успеа да избере лице кое ќе го наследи Кристијан Шмит како висок претставник на меѓународната заедница задолжен за надгледување на спроведувањето на Дејтонскиот договор на дводневната сесија што заврши во четвртокот во Сараево.

По состанокот одржан зад затворени врати, амбасадата на САД во Сараево во објава на Икс потврди дека фаворит на САД за позицијата е кариерниот италијански дипломат Антонио Занарди Ланди.

Американската страна ги обвини европските земји дека го блокираат неговото назначување. Се наведува дека американската делегација се обидела да обезбеди консензус за општоприфатена визија и „висококвалификуван италијански кандидат, искусен дипломат, амбасадорот Антонио Занарди Ланди“.

Тие потсетуваат на изјавата на американскиот државен секретар Марко Рубио, кој го идентификуваше италијанскиот кандидат како некој за кого администрацијата на Доналд Трамп верува дека „ќе ја заврши работата добро“.

„Соединетите Американски Држави го признаваат европскиот неуспех да постигнат консензус за европски кандидат и се разочарани што овие поделби го спречија Советот да ја исполни својата мисија и да избере нов висок претставник. Европската неодлучност и напуштањето на Советот од сопствената должност кон БиХ ги принудуваат Соединетите Американски Држави да ја преиспитаат својата улога во сегашното меѓународно присуство во Босна и Херцеговина“, се вели во остро интонираната изјава.

Според достапните информации, влијателните европски земји како Франција, Германија и Велика Британија имаат резерви во врска со Занарди Ланди токму поради инсистирањето на САД за негово назначување.

Наместо тоа, Франција го предложи својот пратеник за Западен Балкан, Рене Троказ.

Актуелниот висок претставник за БиХ, Кристијан Шмит, по неуспешната седница на Управниот одбор на Советот изјави дека очекува неговиот наследник да биде избран наскоро, што укажува дека тоа би можело да се случи до крајот на јуни.