Алушовски повеќе не е тренер на Еурофарм Пелистер

22/04/2026 14:05

 Стевче Алушовски и актуелниот македонски ракометен шампион Еурофарм Пелистер ја прекина соработката. 

– РК Еурофарм Пелистер ја известува јавноста дека по поразот во полуфиналето на Купот на Македонија во Струмица, тренерот на екипата Стевче Алушовски поднесе оставка од својата позиција. Клубот ја прифати и му се заблагодари на Алушовски за професионалната работа, објавија битолчани попладнево на социјалните мрежи.

До крајот на сезоната екипата ќе ја води асистентот на Алушовски, Алексо Лембанов. 

Убедливи победи за македонските селекции во првото коло на Светското училишно првенство во ракомет
Подгответе се за Водно и Прв до врв на 17 мај
Лејкерси го зголемија водството во серијата против Хјустон
Со дефиле на делегациите вечерва во Скопје отворено Светското училишно првенство во ракомет 2026
Евробаскет 2029 ќе се игра на стадионот на Реал Мадрид
Европскиот шампион ПСЖ во проблеми со термините – девет натпревари во 27 дена
Иран ги кажа условите за учество на репрезентативците на Мундијалот 2026
Распоред на натпреварите на македонските репрезентации на Светското училишно првенство во ракомет

