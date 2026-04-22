Алушовски повеќе не е тренер на Еурофарм Пелистер

Стевче Алушовски и актуелниот македонски ракометен шампион Еурофарм Пелистер ја прекина соработката.

– РК Еурофарм Пелистер ја известува јавноста дека по поразот во полуфиналето на Купот на Македонија во Струмица, тренерот на екипата Стевче Алушовски поднесе оставка од својата позиција. Клубот ја прифати и му се заблагодари на Алушовски за професионалната работа, објавија битолчани попладнево на социјалните мрежи.

До крајот на сезоната екипата ќе ја води асистентот на Алушовски, Алексо Лембанов.