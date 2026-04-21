Алкараз и Сабаленка добитници на наградата Лауреус за спортисти на годината

Шпанскиот тенисер Карлос Алкараз и неговата белоруска колешка Арина Сабаленка ја освоија наградата за спортист на годината Лауреус, додека европскиот фудбалски шампион ПСЖ ја освои наградата за тим на годината на церемонија одржана синоќа во палатата Сибелиус во Мадрид.

Наградите беа доделени во Мадрид по трет пат, а црвениот тепих беше преполн со суперѕвезди од спортот и забавата. За прв пат во историјата на Лауреус, настанот го водеа двајца спортисти, двајцата поранешни добитници на Лауреус, Новак Ѓоковиќ и Ајлин Гу. Оваа година, двете главни награди им припаднаа на тениските ѕвезди кои ја завршија 2025 година како број 1 во светот во машки и женски тенис, Карлос Алкараз и Арина Сабаленка.

Алкараз: Оваа награда има длабоко значење за мене

Алкараз стана само четвртиот тенисер во историјата што го доби ова признание, по Роџер Федерер, Рафаел Надал и Новак Ѓоковиќ. Колегата на Алкараз, Јаник Синер, фудбалерот Усман Дембеле, атлетичарот Мондо Дуплантис, мотоциклистот Марк Маркез и велосипедистот Тадеј Погачар, исто така, се натпреваруваа за наградата.

„Оваа награда е признание за незаборавната сезона во 2025 година, обележана со освојување на два Гренд слем титули и гордост што ја завршив годината како број еден во светот. Зад овие трофеи стојат часови неуморна работа и надминување на тешки моменти, затоа добивањето на оваа награда има толку длабоко и емотивно значење за мене“, рече Алкараз.

Во женска конкуренција, наградата за спортистка на годината „Лауреус“ ја доби Сабаленка, која со тоа се приклучи на листата на тенисерки кои го освоија спортскиот Оскар, Серена Вилијамс, Џенифер Каприати, Жастин Енин и Наоми Осака.

„Искрено, малку е лудо да го слушнам моето име покрај толку многу легенди. Немам зборови, ова е неверојатно. Сакам да ја посветам оваа награда на сите силни и инспиративни жени кои ја покажуваат својата моќ во спортот. Неверојатно сум благодарна на мојот тим, семејство и партнер за нивната безусловна поддршка. Ова достигнување е за вас. Чест ми е што сум тука со вас денес“, рече Белорусинката, чии противнички беа фудбалерката Аитана Бонмати, атлетичарките Мелиса Џеферсон-Вуден, Фејт Кипиегон и Сидни Меклафлин-Леврон, како и пливачката Кејти Ледеки.

Кроос ја доби наградата за најголема инспирација

Тимот на годината е Пари Сен Жермен, зад кој стои одлична сезона во која парискиот клуб ја освои Лигата на шампионите, националното првенство и Купот, Европскиот Суперкуп… Наградата за спортска инспирација оди кај германскиот фудбалер Тони Крос.

„Добивањето на оваа награда е неверојатно посебно, особено опкружен со толку многу ѕвезди. Мадрид ми значи толку многу, пристигнав многу млад и го најдов својот дом тука. Неверојатно сум горд што мојата работа на теренот е препознаена, но и моите постапки надвор од него. Поддржувањето на овие вредности е фундаментално и ако се обединиме, можеме да постигнеме големи работи. Имаме одговорност да бидеме пример“, рече Крос.

Враќањето на годината е за голферот Рори Мекилрој, шпанскиот фудбалер Ламине Јамал е добитник на наградата за млад спортист на годината, Ландо Норис ја освои наградата „Laureus Rise of the Year“, додека најдобар параатлетичар е Бразилецот Габриел Араухо.

Меѓу екстремните спортисти, наградата ѝ припадна на Американката Клое Ким. Наградата за животно дело ѝ припадна на поранешната гимнастичарка Надија Команечи, а наградата „Спорт за добро“ ѝ припадна на чилеанската невладина организација за развој на спортот „Futbol Mas“.

Федерер го држи рекордот

Швајцарскиот тенисер Роџер Федерер го држи рекордот со шест награди, пет за спортист на годината и една за враќање на годината. Американската тенисерка Серена Вилијамс и американската гимнастичарка Симон Бајлс имаат освоено по пет награди, четири како спортист на годината и еднаш за враќање на годината.

Хрватската скијачка Јаница Костелиќ го крена трофејот во 2006 година кога ја освои наградата за спортистка на годината, додека легендарниот хрватски тенисер Горан Иванишевиќ ја освои наградата Лауреус во 2002 година за „вратник на годината“ по неговиот блескав триумф на Вимблдон.

Наградите ги доделува Фондацијата Лауреус Спорт за добро од 2000 година, а наградите се сметаат за многу престижни и често се нарекуваат спортски еквивалент на „Оскарите“.

Добитници на наградите за 2025 година

Машки спортист на годината: Карлос Алкараз

Женски спортист на годината: Арина Сабаленка

Тим на годината: Париз Сен Жермен

Подем на годината: Ландо Норис

Враќање на годината: Рори Мекилрој

Пара спортист на годината: Габриел Араухо

Екстрем спортист: Клое Ким

Млад спортист на годината: Ламине Јамал

Спортска инспирација: Тони Крос

Животно дело: Надија Команечи

Награда „Спорт за добро“: Фудбал Мас