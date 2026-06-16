Албанската влада дала гаранции во ЕУ дека ќе се почитуваат еколошките стандарди во проектот на Кушнер

16/06/2026 12:42
Транспарент против Иванка Трамп на протестите во Тирана

 

Европската комисија доби гаранции од албанската влада дека ќе се спроведе целосна проценка на влијанието врз животната средина и дека ќе се почитуваат европските еколошки стандарди, изјави комесарката за проширување Марта Кос, коментирајќи ги неодамнешните случувања околу проектот поврзан со Џаред Кушнер.

Според Кос, овој проект, како и сите тековни проекти, мора да бидат во согласност со законската рамка и критериумите според Поглавје 27 за животна средина. Таа додаде дека ситуацијата ќе треба целосно да се разјасни пред да може да се затвори поглавјето, а неговото затворање моментално е планирано за крајот на 2027 година.

Таа додаде дека улогата на Европската комисија е да потврди дали се исполнети релевантните критериуми и ги охрабри албанските власти да продолжат да преземаат чекори што го поддржуваат исполнувањето на тие услови.

„Фактот дека ова се случува додека Албанија поминува низ процесот на пристапување е важен. Овој процес е правно и политички обврзувачки и е предмет на постојан надзор и проценка. Ова нуди најсилна гаранција дека природата и животната средина на Албанија ќе бидат заштитени во согласност со европските стандарди“, рече таа.

Коментирајќи ги тековните протести, Кос нагласи дека правото на протест е фундаментална вредност на Европската унија.

„Исто така, би сакал да додадам дека знаете колку е важно правото на протест за нас. Тоа е фундаментално право во нашата Унија и за сите аспиранти за членство. Мило ми е што гледам дека се почитува во Албанија“, рече Кос.

Поврзани содржини

Црна Гора со ракетна брзина кон ЕУ: Ги затвори поглавјата 2 и 28
Грција поставува модуларни контролни пунктови на Евзони за да се скрати времето на чекање
Во Србија приведен лажен лекар од Македонија
Огнот го голта големиот трговски центар во Нов Белград. „Сѐ изгубивме“, велат сопствениците на дуќаните
„Пари нема“: Румен Радев вели дека буџетот е целосно празен
Голем пожар во Белград, гори трговски центар
Бродска несреќа кај Сплит: Во судир на катамаран и едрилица загинаа три лица. Сите Чеси
Еди Рама ја нападна „Фламинго револуцијата“ како фaшистичка, а демонострантите ги нарече идиоти

Најчитани