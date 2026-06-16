Албанската влада дала гаранции во ЕУ дека ќе се почитуваат еколошките стандарди во проектот на Кушнер

Европската комисија доби гаранции од албанската влада дека ќе се спроведе целосна проценка на влијанието врз животната средина и дека ќе се почитуваат европските еколошки стандарди, изјави комесарката за проширување Марта Кос, коментирајќи ги неодамнешните случувања околу проектот поврзан со Џаред Кушнер.

Според Кос, овој проект, како и сите тековни проекти, мора да бидат во согласност со законската рамка и критериумите според Поглавје 27 за животна средина. Таа додаде дека ситуацијата ќе треба целосно да се разјасни пред да може да се затвори поглавјето, а неговото затворање моментално е планирано за крајот на 2027 година.

Таа додаде дека улогата на Европската комисија е да потврди дали се исполнети релевантните критериуми и ги охрабри албанските власти да продолжат да преземаат чекори што го поддржуваат исполнувањето на тие услови.

„Фактот дека ова се случува додека Албанија поминува низ процесот на пристапување е важен. Овој процес е правно и политички обврзувачки и е предмет на постојан надзор и проценка. Ова нуди најсилна гаранција дека природата и животната средина на Албанија ќе бидат заштитени во согласност со европските стандарди“, рече таа.

Коментирајќи ги тековните протести, Кос нагласи дека правото на протест е фундаментална вредност на Европската унија.

„Исто така, би сакал да додадам дека знаете колку е важно правото на протест за нас. Тоа е фундаментално право во нашата Унија и за сите аспиранти за членство. Мило ми е што гледам дека се почитува во Албанија“, рече Кос.