Акцизите на дизелот и на бензините најверојатно пак ќе се намалат, вели Мицкоски

Владата останува посветена на политиките во однос на цените на горивата во насока на подобар стандард за граѓаните – истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарски прашања по извршениот увид во активностите за регулација на коритото на Сува Река во општина Сарај.

Осврнувајќи се на новите воени интервенции во Заливот од страната на САД и Иран и повторното затворање на Ормуската Теснина, нагласи дека повторно сме пред предизвици за цените на горивата.

– Ние сето тоа го антиципираме. Кризната состојба е до 20 јули. Мислам дека веќе се исполнети условите од понеделник да имаме повторно намалување на акцизите за безоловниот и за дизелот – изјави Мицкоски.

Според него, потребно е денеска да се затворат берзите и да се направи анализа за првите 15 дена.

– Остануваме посветени на таа политика. Имаме убедливо најниска цена на горивото. Некој ќе рече „ама платите кај нас какви се, во Германија какви се“. Да, ама цената на горивата е од берза, од таму каде што купува Германија, купуваме и ние. Не купуваме ние од друго место, ние немаме во двор извор на нафта, па од тој извор на нафта да ги полниме резервоарите на нашите автомобили. ​Прашањето е зошто е таму двапати поскапо? Зошто во Албанија е 70 % поскапо? Зошто во Грција е речиси двапати поскапо? Зошто во Србија е 50 % поскапо? Тоа се политиките на оваа Влада во насока на подобар стандард за граѓаните – рече Мицкоски.