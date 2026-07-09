Африка гради зелен ѕид долг 8.000 километри: Ќе создаде 10 милиони работни места (видео)

Додека светот се соочува со сè посериозни последици од климатските промени, африканските земји спроведуваат еден од најамбициозните еколошки проекти во историјата.

Зборуваме за Големиот зелен ѕид, иницијатива што се протега од Атлантскиот океан во Сенегал до Џибути на брегот на Црвеното Море, низ појасот Сахел долг 8.000 километри.

Иако името сугерира континуиран појас од дрвја, проектот е многу посложен. Неговата цел не е само да се засадат милиони дрвја, туку и да се обнови деградираното земјиште, да се запре ширењето на пустините, да се подобри земјоделството и да се создадат подобри услови за живот на милиони луѓе.

Борба против проширувањето на Сахара

Проектот го започна Африканската унија во 2007 година како одговор на брзото ширење на опустинувањето во регионот Сахел.

Сахел е огромен полусушен регион што ја одделува Сахара од позелените савани на јужна Африка.

Првичниот план предвидуваше создавање зелен појас широк околу 15 километри што би се протегал по целата ширина на континентот.

Сепак, научните истражувања покажаа дека поинаков пристап би бил многу поефикасен, па затоа проектот прерасна во голема иницијатива за обновување на природата.

Денес, наместо појаси со дрвја, се обновуваат шуми, тревни површини, мочуришта, земјоделски површини и автохтона вегетација, при што секоја област се управува во согласност со локалните климатски и природни услови.

Милиони луѓе се загрозени од глад и сиромаштија

Со децении, жителите на Сахел се соочуваат со долгорочни суши, деградација на земјиштето и сè поизразени последици од климатските промени.

Милиони луѓе во овој регион заработуваат за живот од земјоделство и сточарство, но како што почвата станува посиромашна, а врнежите од дожд стануваат понепредвидливи, приносите се намалуваат, сиромаштијата се зголемува, а безбедноста на храната станува поголем предизвик.

Затоа, „Големиот зелен ѕид“ не е само еколошки проект, туку и развоен проект насочен кон подобрување на квалитетот на живот на локалното население.

Амбициозен план и цел за 2030 година

Плановите на иницијативата „Голем зелен ѕид“ се меѓу најголемите еколошки цели во светот во моментов. Целта е до крајот на оваа деценија:

– обновување на 100 милиони хектари деградирано земјиште – површина приближно со големина на Египет

– отстранување на околу 250 милиони тони јаглерод диоксид од атмосферата

– создавање на 10 милиони работни места во зелената економија

– подобрување на условите за живот и безбедноста на храната за милиони жители на Сахел

Повеќе од дваесет африкански земји учествуваат во проектот, со поддршка на меѓународни организации, банки за развој и бројни фондови за заштита на животната средина.