200 дена на руската инвазија преку видео мапа од ден во ден

Од 1 септември руската инвазија на Украина доби поинаква димензија со ослободување на 8.000 квадратни километри околу Харков на исток и кај Херсон на југ.

Еве извонреден приказ преку промените на тероториите што го освои Русија од 24 февруари а потоа беше приморана да ги напушти со десјцтвувањето на украинската армија.

The first 200 days of Russia's invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar.

Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL

— Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2022