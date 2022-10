Зумирана фотографија од лице на мравка изгледа навистина страшно

Зумирана фотографија од лице на мравка, која беше дел од натпреварот Nikon Small World Photomicrography, може да ве изненади.

Направена е од литванскиот фотограф Еугенијус Кавалиаускас. Целта на овој натпревар е да се прикажат детали кои човечкото око не може да ги види.

Така, Евгениј решил да го зголеми лицето на мравката петпати под микроскоп. Многумина ќе се согласат дека фотографијата е застрашувачка.

This ant’s face is giving me nightmares.

It’s a magnified view of an ant's face which was honored as an image of distinction in Nikon's 2022 Small World photo contest.

Source: Eugenijus Kavaliauskas/Nikon Small World pic.twitter.com/BgGnQJ7a9N

— Natasha Tynes 🇯🇴🇺🇸 (@NatashaTynes) October 19, 2022