Зеленски: Состанокот со Трамп беше „добар и продуктивен“

Непосредно пред церемонијата на повторното отворање на катедралата Нотр Дам, францускиот претседател Емануел Макрон беше домаќин на средбата со новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски.Зеленски изјави дека средбата на тројцата лидери била „добра и продуктивна“.

I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.

President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.

We all want… pic.twitter.com/eKMtuhp2ZI

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024