Зеленски назначи нов командант на копнената војска

Претседателот Володимир Зеленски го назначи генералот Михајло Драпати за командант на копнените сили на Украина, кој до неодамна командуваше со 72-та механизирана бригада.

Драпатиј ќе го замени генералот Олександр Павлиук како командант на копнените сили, кој на таа функција ја извршуваше од 11 февруари 2024 година, откако тогашниот командант на копнените сили, Олександр Сирскиј, беше назначен за врховен командант на вооружените сили на Украина. .

Генерал Драпатиј е познат по видеото од 2014 година кога со борбено возило на пешадијата ја проби барикадата на бунтовничките проруски сепаратисти.

Меѓу командантите на украинската бригада, тој се истакна од првиот ден на војната со бројни успеси командувајќи со 72-та механизирана бригада.

