Во Сибир температурите и до минус 62 степени Целзиусови

Во Јакутија, најголемиот регион во Русија која се наоѓа во Сибир, оваа година температурите се спуштаат далеку под просечните. Од регионалниот хидрометеоролошки центри предупредија дека ноќните температури може да достигант и – 62 степени Целзиусови.

Најголемиот регион во Русија, Јакутија, е позната по студени зили кои почнуваат во октомври, а завршуваат во април. Просечната температура во текот на зимата е од -35 до -45 степени. Но, оваа година зимата во Јакутија е доста постудена.

Просечната дневна температура во првите седмиви од новата година била 7 степени под климатската норма. Жителите на Јакутск по кратко затоплување во четвртокот (температурите не беа пониски од -32) се подготвуваат за ново заладување.

