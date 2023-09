Во Русија гори фабрика за микроелектроника

Силна експлозија одекна во фабриката Кремниј Ел во Брјанск, западна Русија, објавија локалните медиуми.

Гувернерот на Брјанск, Александер Богомаз потврди дека фабриката била нападната со дрон камиказа.

Кремниј Ел е една од најголемите фабрики за микроелектроника во Русија, каде се произведуваат и делови за производство на рускиот оперативно-тактички балистички систем Искандер.

Russian media report that the largest microelectronics factory in Russia is on fire.

Kremniy El in Bryansk is the main producer of microelectronics used in military equipment. pic.twitter.com/kn378lyadR

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 7, 2023