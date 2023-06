Во куќа во Англија пронајдени мртви брат и сестра на возраст од 11 и 7 години

Полицијата во британскиот Стафордшир ги именуваше двете деца кои починаа вчера, откако беа пронајдени повредени во куќа во Стоук-он-Трент.

Станува збор за 11-годишниот Итан Џон и неговата седумгодишна сестра Елизабет. Двајцата биле пронајдени со тешки повреди во куќа на улицата Лен, каде подоцна починале. Нивните училишта им оддадоа почит.

