(Видео)По Москва, евакуација и во Санкт Петербург

По ужасниот терористички напад во Москва, евакуирани се големиот трговски центар во Санкт Петербург „Галерија“ и центарор „Невски“, додека во Москва е евакуиран трговскиот центар „Вегас“, пренесува Би-би-си на руски цитирајќи го рускиот портал „Бел“.

Се уште не е јасно дали властите во Санкт Петербург добиле некакви инструкции или информации, но на социјалните мрежи кружат снимки од луѓето кои го напуштаат трговскиот центар, а причината се уште не е позната.

Galereya shopping center in St. Petersburg. People are evacuated, the reasons are unknown. pic.twitter.com/B85Xu23dkl

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 22, 2024