(Видео)Данските министри го научија Помпео како треба да се поздрави – од трет пат

Американскиот државен секретар Мајк Помпео е во посета на Данска за да разговара за Кина и активностите на Арктикот.

Но, во очи падна што многу функционери одбија да се поздрават со него поради пандемијата од корона вирус.

Насмеаниот Помпео прво му пријде на данскиот министер за надворешни работи Јепе Кофод, кој ја игнорираше неговата пружена рака и го потапка по рамото.

Потоа министерот Јенис ав Рана исто така не сакаше да се ракува, нудејќи поздрав со лакт. На крај помпео мораше така да се поздрави и со министерот на Гренланд.

„Вашинготн пост“ ова го нарече „чуден дипломатски танц“, а многу корисници на Твитер наведоа дека изгледало крајно непријатно.

Инаку, Данска има повеќе од 13.400 случаи на зараза со корона вирус, а починаа 613.

In Denmark (which does not have a corona outbreak) Pompeo went to shake hands w/ the Danish Foreign Minister, who didn't offer his hand back. Pompeo extended his hand to the Faroese FM who also would not shake hands. Pompeo then elbow bumped with the Greenlandic FM. pic.twitter.com/LC963np0dV

— John Hudson (@John_Hudson) July 22, 2020