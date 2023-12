(Видео) Во тунел во Италија се судрија автобус и Брза помош – загинаа медицинските лица и пацинетот

Четири лица загинаа, а седум се повредени во страотна сообраќајна несреќа што се случи вчера во Италија.

Како што пренесуваат медиумите, возило на брза помош и автобус полн со млади луѓе се судриле во тунелот Ка’ Гулино, во градот Урбино. Комбето на Брзата помош влегло во коловозната лента каде што се наоѓал автобусот, при што дошло до директен судир и комбето се запалило.

❌️ #PesaroUrbino , dalle 15:38 intervento #vigilidelfuoco per incidente stradale e successivo incendio nella galleria Ca' Gulino lungo la SS73 Bis, coinvolti un pullman e un'ambulanza: tragico bilancio, decedute le 4 persone a bordo del mezzo di soccorso [ #27dicembre 19:00] pic.twitter.com/jN0vYT0FZD

Во автобусот имало деца на возраст од 7 до 11 години, придружувани од свештеник и неколку возрасни. Тие се враќале од патување. Меѓу децата имало само неколку полесни повреди, додека сите се во шок. Некои плачеле и ги повикувале своите родители.

Rallentamenti per traffico deviato su strada SS73 bis tra Urbino e Fermignano a causa dell'incidente tra un pullman e un'ambulanza in galleria Ca' Gulino. Il mezzo di soccorso si è incendiato. La #PoliziaStradale di Pesaro sul posto per gestire la viabilità #27dicembre pic.twitter.com/RYsDdjECSt

— Polizia di Stato (@poliziadistato) December 27, 2023