(Видео) Во пожар изгореа стотици куќи во Колорадо

Стотици куќи се уништени во пожарите во западната американска сојузна држава Колорадо, што се случи во четвртокот.

Оваа американска терторија беше зафатена од силни ветрови и најголема суша во истроијата на државата, соопштија тамошните власти.

„Изгореа околу 370 куќи во Сагамор. Претпоставуваме дека се уништени и 210 куќи во стариот град Супериор“, изјави шерифот на округот Болдер, Џо Пел на прес-конференција.

Болдер, град со околу 100.000 жители, оддалечен е од Денвер, главниот град на Колорадо, педесетина километри.

The winds will not stop.

Entire neighborhoods up in flames. #marshallfire pic.twitter.com/K2k6NWUC4N

— Sam Boik (@SamBoik) December 31, 2021