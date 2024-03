(Видео) Русите случајно со проектил го потопиле сопствениот брод

Русија случајно го потопи сопствениот брод со проектил за време на поморските вежби во близина на брегот на регионот Калининград. Тројца членови на екипажот загинаа, а четворица се ранети, јавија локалните медиуми.

За време на вежбата на Балтичката флота на 19 март, проектил случајно го потопи бродот „Капетан Лобанов“, објави независниот телевизиски канал ТВ Дожд, повикувајќи се на роднина на еден од членовите на екипажот. Изворот додаде дека претставници на руската Федерална служба за безбедност им рекле на преживеаните членови на екипажот да молчат за инцидентот.

It looks like Russians drowned their own ship during an exercise. Way to go!

The trawler "Captain Lobanov" sank after it was hit by a Navy missile during a training exercise. This was reported by Dozhd TV channel with reference to a relative of a crew member.

According to…

