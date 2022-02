(Видео) Пристигнуваат снимки од Харков: Руски тенкови на улиците, некои запалени

Утрово Русите влегоа во Харков, вториот по големина украински град по Киев. Ова го потврди и локален политичар. Тој исто така рече дека има тешка борба на улиците и дека украинските сили го елиминираат непријателот.

Тој ги повика жителите да останат во засолништа.

На социјалните мрежи се шират снимки од руски возила во Харков. На некои од нив се прикажани запалени руски возила. Би-би-си пишува дека автентичноста се уште не е потврдена.

Video of that destroyed Russian Tigr-M vehicle in Kharkiv. https://t.co/2shuctUVlg pic.twitter.com/t1TrNJE9Fx — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

Russian razvedchiki and Spetsnaz in Kharkiv. I don’t think they’ll be able to take the city just with light forces. https://t.co/WtCVj7IooY pic.twitter.com/ZwBi2B4XB7 — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022