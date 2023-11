(Видео) Невреме во Европа: Шест лица загинаа, меѓу кои и дете, сообраќајот во колапс

Невремето Сиаран, кое денеска ја погоди Западна Европа, однесе најмалку шест животи, меѓу кои и петгодишно дете во Белгија, и предизвика сообраќаен хаос – затворање на пристаништата и одложување на бројни летови.

Паѓањето на дрвја предизвикано од силните налети на ветерот уби шест лица: две во Белгија и по едно во Шпанија, Франција, Германија и Холандија.

Update storm #Ciarán! (7h15). The storm is currently heading towards the Benelux. The latest satellite images and weather models predict a slightly more southerly course, which will make the wind field above Belgium and the Netherlands more intense than anticipated. Widespread… pic.twitter.com/HrO5V6DmS4

— White Vador ➿ (@AleaJactaEs666) November 2, 2023