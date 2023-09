(Видео) НАТО со честитка за Денот на независноста: „Да прославиме заедно“

НАТО Алијансата упати честитка по повод 8 Септември – Денот на независноста.

„Ретвитнете за да се приклучите во прославувањето на нашиот сојузник Северна Македонија на Денот на независноста“, се вели во објавата на официјалниот профил на НАТО на платформата „Х“.

Retweet to join us in celebrating our Ally 🇲🇰 #NorthMacedonia on #IndependenceDay

🤝 @MKmissionNATO #WeAreNATO pic.twitter.com/zMDoOJnXdB

— NATO (@NATO) September 8, 2023