(Видео) Најмалку 19 луѓе загинаа, а 54 се повредени во голем пожар во зграда во Њујорк

Најмалку 54 лица се повредени денеска во голем пожар во станбена зграда во Њујорк, а загинаа најмалку 19 луѓе, меѓу ки девет деца, јави Еј-Би-Си њус.

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire "one of the worst" in city's history; at least 61 injured, "numerous" feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc

Од оние кои сe повредени 31 се здобиле со повреди опасни по живот, јавија американски медиуми.

Повеќе од 200 пожарникари пристигнаа на местото на пожарот што избувна во дуплекс на третиот кат од зграда лоцирана во Бронкс, соопштија официјални лица.

Многу од повредените биле на горните катови во моментот на пожарот, додаваат официјални лица.

На местото на несреќата лекарска помош добиле 19 лица, додека останатите повредени се префрлени во локалните болници.

Approximately 200 fire department members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the #Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. #BronxFire

