(Видео) Москва ја погоди ураган, гром удри во трафостаница

Москва денеска ја погоди ураган, а потопена е станицата на метрото „Јасеново“ и телевизискиот центар „Останкино“. Гром удри во трафостаница во предградието Шчелково.

Very severe weather in Moscow right now pic.twitter.com/XGMzadG7n8

— Russia No Context (@officialrus1) June 28, 2021