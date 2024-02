(Видео) Леденото време во Кина доведе до сообраќаен хаос, има и мртви

Замрзнат дожд, снег и мраз го заглавуваат сообраќајот во централна и источна Кина, додека милиони луѓе патуваат дома пред празникот на пролетниот фестивал, во студеното време што зафати делови од земјата во изминатата недела и уби најмалку две лица.

Едно лице во Хубеи и друго од јужната провинција Хунан загинаа кога натстрешници на пазарите на фармерите се урнаа под силен снег, јавуваат државните медиуми.

Провинциите Хунан и Хубеи го поднесоа најголемиот дел од лошото време, кое се влоши во текот на викендот, забавувајќи го сообраќајот на автопатот и откажани стотици возови. Прекините на патувањето се совпаѓаат со најголемата масовна миграција во светот, бидејќи милиони се собираат дома за да ги видат своите семејства за кинеската Нова година.

Видеата на кинеските социјални мрежи овие денови покажуваат луѓе заглавени во возови и заробени во автомобили на снежните автопати во неколку градови, вклучително и Џингжу.

Еден возач бил заробен во автомобил три дена, а патниците од Вухан останале заглавени во воз откако струјата била прекината на ниски температури.

Heavy #snow disrupts travel in central and eastern China during the #SpringFestival rush.

Rain and snow continue in the south until Wednesday, with freezing rain expected in #Hunan and southeastern #Hubei. Cold weather persists in the south until after #ChineseNewYear. pic.twitter.com/viTZR5f0X1

