(Видео) Израелската армија ја разнесе Палатата на правдата во Газа

Израелската армија вчера ја разнесе главната зграда на судот во Појасот Газа, позната како Палата на правдата, која се наоѓа во јужниот дел на градот Газа.

Израелската армија објави видео на Платформа X на кое се гледа моментот кога војниците ја разнесоа целата седумкатна зграда, која беше свечено отворена во 2018 година.

Footage posted to X (Twitter) showed the demolition of Gaza’s top courthouse, the Palace of Justice, published by Israeli media outlets who said the destruction was carried out by the Israel Defense Forces.

Live updates: https://t.co/52XmF4tudY pic.twitter.com/SpTHKhqACA

— Sky News (@SkyNews) December 5, 2023