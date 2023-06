(Видео) Го снимила автомобилот на сопругот во кој удрил гром

Гром удрил во автомобилот додека возел и целосно го изгорел, жената успеала се да сними на камера.

Таа успеа да го сними громот кој удри во автомобилот, погледнете ја неверојатната сцена.

Мајкл Пол Вејлен била со семејството на одмор во Флорида (САД), а додека возела со ќерката зад сопругот, го снимила громот кој удрил во автомобилот на нејзиниот сопруг. Гром целосно го онеспособи автомобилот, но сопругот останал неповреден.

Видеото го погледнаа милиони корисници на социјалните мрежи, а природниот феномен кој го шокираше целото семејство можете да го погледнете во продолжение.

This impressive video of a lightning apparently striking two cars, is a proof you’re relatively safe not thanks to the tires, but because a car is a Faraday cage [read more: https://t.co/9zIEJIRXmg] [📽️: LSC/Michaelle Paul Whalen, Florida, July 1, 2022] pic.twitter.com/DIru655O5b

— Massimo (@Rainmaker1973) July 5, 2022