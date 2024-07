(Видео) Французите на улица, протестираат против десницата

Илјадници луѓе се собраа синоќа во Париз на покана на бројни медиуми, синдикати и здруженија да повикаат на гласање против екстремната десница за време на вториот круг од парламентарните избори што се одржува во недела, јавува агенцијата Франс прес.

„Да се ​​бара некои од нас да гласаат за политички противник на 7 јули“ е „тежок чин“, но „неопходен ако сакаме да ја спасиме нашата способност за заеднички живот“, посочија организаторите на протестите во Париз, повикувајќи се на сите изборни единици, каде некои кандидати се повлекоа со цел да го зајакнат противникот на Националниот собир (РН, крајна десница) и да ја спречат екстремната десница да победи на изборите.

„Десницата не ја враќа лесно власта“

„Кога екстремната десница е на власт, таа не ја враќа лесно власта, таа обезбедува дестабилизирање на владеењето на правото, а луѓето на власт ги уништуваат јавните слободи“, рече на сцената еден од првите говорници, историчарот Патрик Бушерон.

„Секако, одговорноста на левицата е огромна. Што направи левицата за да ги изгуби сите овие градови и села што требаше да ги освои, инвестира, трансформира? Се разбира, утре ќе треба да биде поамбициозна, да вовдеде данок на богатството, да ги зголеми платите, да ги оданочи мултинационалните компании“, оцени од своја страна економистката Џулија Кејџ.

„Мораме да го убедиме секој гласач дека не смееме да ѝ се предадеме на омразата и дека апстиненцијата не е опција“, изјави за новинарите Доминик Сопо, претседател на SOS Racisme.

Во Авињон на југ, каде што се одржува еден од најважните театарски фестивали во светот, неколку стотици луѓе исто така маршираа против РН, објави новинар на АФП.

„Заканите за нашите сектори се големи“, увери Гислаин Готје, генерален секретар на синдикатот CGT Spectacle.

A demonstration against RN is taking place at Place de la République in Paris, under the motto "For the Democratic Front against the Extreme Right." #France #NationalRally #Protests #Paris #FrenchElections pic.twitter.com/VFQvnAyGsn

— RRN (@RRNmedia) July 3, 2024