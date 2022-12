(Видео) Дрон погоди воздушна база во Русија

Во напад со дрон на аеродром во рускиот регион Курск се запали резервоар за нафта, рече локалниот гувернер.

„Немаше жртви. Пожарот е локализиран. Сите итни служби се на терен“, рече Роман Старовој, гувернер на регионот.

Истражувач во новинската куќа „Белингкет“ објави видео кое прикажува како се крева чад од регионот Курск.

An oil tanker caught fire near an airfield at #Kursk, #Russia as a result of a drone attack. Now there is a large-scale fire there. pic.twitter.com/rHVy7R9Frp

