(Видео) Драматично бегство од пожар: Тинејџери се спуштаа по олук од четврти кат

Во станбена зграда во Њујорк, САД на Менхетен изби голем пожар, пренесе РТС.

Момче на возраст од 13 години и 18-годишна девојка успеаја да побегнат од огнената стихија спуштајќи се низ олукот на зградата.

FDNY Assistant Chief Michael Ajello provides an update from this morning’s 2-alarm fire at 118 Avenue D in Manhattan. Read more https://t.co/cJf3G82g0W pic.twitter.com/fyaAFARQiB

Пожарот, како што соопштија од њујоршката противпожарна служба, зафатил стан на четврти кат во станбена зграда на Менхетен, а пожарот го гаселе 180 поожарникари.

Двајца тинејџери, кои биле заробени во една од просториите од станот, одлучија да излезат низ прозорец и да се спуштат низ олукот. Од пожарникаската служба рекоа дека момчето и девојката успешно се спуштиле.

Покрај напорите на пожарникарите, во пожарот загина едно лице, а седум се повредени.

WATCH: Dramatic video of teens escaping apartment fire on Avenue D in East Village. NYC fire officials say a 13y/o boy and 18y/o female shimmy down a construction conduit down the side of a building@ABC7NY pic.twitter.com/FcG9iPxGtq

— Chantee Lans (@ChanteeLans) December 16, 2021