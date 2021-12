(Видео) Човек преживеа директен удар на гром

Чувар во компанија во Индонезија преживеа директен удар на гром.

Во несреќата тој се здобил само со изгореници на рацете. Мажот бил хоспитализиран неколку дена, а потоа бил отпуштен на домашно лекување.

Се претпоставува дека бил погоден од гром бидејќи во рацете држел вклучена радио-станица.

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment. not everyone has the same chance to live. 当選確率 #Bitcoin #NFTs $BTC $ETH #ALERT pic.twitter.com/4XhW6Oh3U9

