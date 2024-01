(Видео) Цела Германија блокирана: Земјоделците со трактори излегоа на автопатите

Блокади на автопатишта, колони автомобили, сообраќаен метеж. Во Германија утрово почнаа протестите на земјоделците против укинувањето на субвенциите.

Како што пишува Дојче веле, денеска практично нема да има дел од Германија што ќе функционира нормално. На патиштата ќе има илјадници трактори – во протестот што германските земјоделци го најавуваат како најголем во историјата.

Списокот на градови и автопати чии блокади се најавуваат е долг. Надлежните ги повикаа граѓаните денеска да користат железнички превоз и да се откажат од возењето.

Thousands of Truckers are now pouring in to assist the Farmers who are fighting back against the Globalists and their puppet governments in Germany

Klaus Schwab of the World Economic Forum has played a leading role in attacking farmers worldwide because he wants control of the… pic.twitter.com/nnszqKF3Ns

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) January 8, 2024